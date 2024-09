Einen einbetonierten Blumenkrug hat laut Polizeiangaben ein unbekannter Autofahrer am Freitagnachmittag um 17.43 Uhr in der Hohlstraße in Konken beschädigt. Der Unfallverursacher sei geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter 06381 9190 oder pikusel@polizei.rlp.de entgegen.