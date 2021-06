Ein Autofahrer ist am Dienstag bei einem Auffahrunfall auf der B 270 in Kreimbach-Kaulbach – in Höhe der Tankstelle – leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der verletzte Fahrer an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.