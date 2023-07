Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein im Graben stehendes, verunfalltes Auto auf der K57 zwischen Herchweiler und Schwarzerden gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, fand eine Streife vor Ort zwar das Auto vor, allerdings ohne Fahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer auf dem Weg nach Reichweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Hierbei beschädigte er laut Polizei zwei Leitpfosten und blieb anschließend im Straßengraben stecken.

Die Beamten ermittelten den Fahrzeughalter und trafen ihn zu Hause an. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten der Polizei zufolge Beweismittel sichergestellt werden, die darauf hindeuten, dass der Halter zuvor selbst gefahren ist. Die Beamten stellten bei dem Mann eine deutliche Alkoholfahne fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs kommen nun auf ihn zu. Wie die Polizei mitteilt, befinden sich weitere frische Unfallschäden an dem Auto, die nicht zur vorgefundenen Unfallsituation passen. Die Polizei sucht daher mögliche Geschädigte oder Zeugen, die in der Nacht auf Samstag etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.