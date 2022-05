In der Nacht zum Sonntag gelang der Polizei einem Erfolg im Kampf gegen Autoeinbrecher. Das hat sie einer aufmerksamen Anwohnerin zu verdanken. In der Straße „Am Neuen Weg“ beobachtete diese gegen 22.45 Uhr zwei dubiose Personen an ihrem Auto. Die sofort ausgerückten Streifen konnten bei der Fahndung schließlich zwei Tatverdächtige kontrollieren und vorläufig festnehmen. Bei den beiden handelt es sich um einen 18- und 16-jährigen Heranwachsenden aus Kaiserslautern. Die beiden jungen Männer sind bereits polizeibekannt. Im Laufe der Anzeigenaufnahme meldeten sich weitere Geschädigte. Auch aus ihren Wagen wurden Sachen entwendet. Die beiden Tatverdächtigen führten Gegenstände mit, welche eindeutig den durchwühlten Fahrzeugen zuzuordnen sind. Da beide Verdächtige einen festen Wohnsitz haben, wurden sie nach der Vernehmung entlassen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.