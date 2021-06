Metzger hatte er gelernt. Aber das war nichts für ihn. Vielmehr hatte Metall es ihm schon immer angetan. Im langjährigen Selbststudium hat Bernd Morgenstern sich das Schmieden beigebracht. Seit Jahren ist er gefragter Gast bei Mittelalter- und Weihnachtsmärkten – mit seiner Drachenschmiede.

„Früchte der Arbeit“ heißt die aus diversen Metallteilen zusammengeschweißte Skulptur, die zwischen allerlei Gerät in Bernd Morgensterns Garage in Herschweiler-Pettersheim ins Auge fällt. Der Mittelalterfreund hat sie für die historische Schmiede in Hoof geschaffen. „Sie symbolisiert das Saarland“, sagt der Hobbyschmied. „Die einzelnen Elemente stehen für Ackerbau, Handwerk und die Stahlindustrie.“ Gefertigt hat er die Skulptur in seiner Drachenschmiede eine Etage tiefer. Dieser Name hat auch etwas mit Symbolik zu tun. „Der Drache ist feuerfest, er kann mit Feuer umgehen, und in der Schmiede entsteht der Rauch des Drachen“, so erklärt Morgenstern die Entstehung des Namens seiner Schmiede, mit der er auf Mittelaltermärkten und dem St. Wendeler Weihnachtsmarkt präsent ist.

Alles symbolträchtig

Überhaupt: Symbolik ist ihm wichtig. Auf dem Weg zu seiner Drachenschmiede nimmt er einen Schluck Met und ein Stück Brot mit. „Das ist für die Götter und für ein gutes Gelingen“, sagt er lächelnd. Unter einer Esse entzündet er Koks und schüttet den Met in die Glut, dass es zischt und der verdampfende Honigwein seinen süßlichen Duft verströmt. So muss das Werk gelingen.

Morgenstern legt ein vierkantiges Eisen in die Glut, bis es rot glüht. Er zieht es heraus, legt es auf einen Ambos und bearbeitet das heiße Ende mit einem Hammer, wobei er es ständig hin- und herdreht. Weil das Eisen allmählich abkühlt, muss es immer wieder in die Glut zum Aufheizen. Es braucht extrem hohe Temperaturen, um das Material bearbeiten zu können. Um die 1000 Grad hat es, misst Morgenstern mit einem digitalen Thermometer. Immer wieder schwingt er den Hammer, unter dessen Wucht sich das Ende des Stabes bald rund und spitz formt. „Man braucht Kraft und Technik“, sagt er und legt das Stück um einen konischen Stab, biegt das glühende Ende drumherum, immer weiter, bis es einer Schnecke gleicht. Anschließend spannt Morgenstern den Vierkantstab horizontal in einen Schraubstock und dreht den Stab mit einer Zange um seine Achse. Am Ende ist aus dem schnöden Stück Metall ein markantes, schön anzusehendes schmiedeeisernes Element entstanden – eine Zierde für jedes Gartengeländer.

Morgenstern hat das Handwerk nicht gelernt. Der 50-Jährige ist Autodidakt. Was er macht, bezeichnet er als „experimentelles Schmieden“. Alles hat er sich selbst beigebracht. „Ich sehe Dinge im Museum beispielsweise, und ich frage mich, wie die Handwerker das vor ein paar hundert Jahren hingekriegt haben. Ich versuche dann, diese Arbeitsweise herauszufinden, indem ich experimentiere“, schildert Morgenstern. Vor elf Jahren hat er angefangen, sich die Kunst des Schmiedens Schritt für Schritt und Hammerschlag für Hammerschlag zu erarbeiten. „Es ist eine Arbeit, bei der ich mich frei entfalten kann“, formuliert er seine Leidenschaft, einem Stück Kohlenstoffstahl eine persönliche Note zu geben. Am liebsten arbeitet er mit bereits vorhandenem Material, dem er eine andere Form gibt oder aus dem er etwas völlig Neues zaubert. Wiederverwertung oder „Upcycling, wie man es heute nennt“, spielt eine große Rolle für ihn. Es ist seine Lebensphilosophie. Aus Altem Neues machen. Für Morgenstern gibt es nahezu nichts, aus dem nicht noch etwas zu machen wäre. Jedes Stück, das unter seinen Händen entsteht, ist ein Unikat. Er fertigt mittelalterliche Produkte, weil deren Entstehung ihn besonders interessiert: Scharniere, Nägel, Bestecke, Schmuck, Anhänger, Zeltheringe und S-Haken. Auch historische medizinische Instrumente wie Doppelskalpell, Wundhaken, Kopfbohrer und Knochensäge habe er schon gefertigt. Es sei der Wunsch eines Kunden gewesen. Waffen gehören nicht zu seiner Produktpalette. Lediglich zu Dekorationszwecken habe er einmal auf Wunsch einen Morgenstern produziert, jene mit Stacheln bewehrte Stahlkugel, die mit einer Kette an einem Holzstab befestigt ist, und mit der man im Mittelalter aufeinander eingedroschen hat. Es sei bei dem Einzelstück geblieben.

Vom Metzger zum Schmied

Dass er sein Handwerk verstehe, das hätten ihm einige Berufsschmiede schon bescheinigt, sagt er nicht ohne Stolz. „Alles, was ich kann, haben mich die Bücher gelehrt. Wenn man bedenkt, dass ich mal Metzger gelernt habe“, meint er schmunzelnd: „Metall hat mich immer mehr interessiert, als Metzger habe ich auch nie gearbeitet.“ Seinen Lebensunterhalt verdient Morgenstern bei einem großen Industrieunternehmen in Homburg. Seine Drachenschmiede ist ihm Zufluchtsort. Dort tankt er Kraft und lässt seiner Kreativität freien Lauf. Auf den Weihnachtsmarkt in St. Wendel freut er sich schon heute. Eine Anfrage, ob er wieder dabei sein wolle, habe die Stadt schon an ihn herangetragen.