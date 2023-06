Ein geparktes Auto ist am Dienstag, 27. Juni, an der Fahrerseite und auf der Motorhaube zerkratzt worden. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein hoher Sachschaden. Wie die Beamten mitteilen, war der schwarze Mercedes Kombi in der Hauptstraße in Offenbach-Hundheim geparkt. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lauterecken unter Telefon 06382 9110 in Verbindung zu setzen.