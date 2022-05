Die Besatzung eines Rettungswagens der Malteser bemerkte am frühen Samstag kurz vor vier Uhr auf der Rückfahrt von einem Einsatz den Feuerschein eines brennenden Autos in Godelhausen und alarmierte die Feuerwehr. Die angerückten Einsatzkräfte löschten den zwischen zwei Häusern geparkten und im Vollbrand stehenden Pkw unter Atemschutz mit Löschschaum. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude mit Holzbalkon, konnte durch das frühzeitige Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die starke Hitzestrahlung beschädigte jedoch unter anderem ein Fenster im Erdgeschoss. Rauch drang in eine Gaststätte ein. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise. Im Einsatz waren die Feuerwehren Theisbergstegen, Haschbach, Kusel und Altenglan mit 31 Kräften.