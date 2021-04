Mit offenbar leichteren Blessuren ist ein Autofahrer am Dienstag zur Mittagszeit bei einem Unfall davongekommen. Wie die Feuerwehr Kusel-Altenglan auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet, kam der aus Richtung Konken kommende Fahrer mit seinem Auto in Höhe der Kuseler Straßenmeisterei von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenspur und den Grünstreifen, fuhr knapp an der Leitplanke und einem Baum vorbei und prallte gegen die Wand eines Straßenmeistereigebäudes. Laut Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, da er das Bewusstsein verloren hatte. Sein Fahrzeug konnte er anschließend selbst verlassen. Er wurde ins nahe gelegene Westpfalz-Klinikum gebracht. Im Einsatz waren außer 22 Angehörigen der Feuerwehren Kusel und Konken der Rettungsdienst, zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei. Für die Landung des angeforderten Rettungshelikopters, der allerdings nicht benötigt wurde, sperrte die Feuerwehr vorsorglich die B 420. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.