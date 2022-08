Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend in der Schellweilerer Hauptstraße leicht verletzt worden. Kurz vor 22 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Unfall alarmiert, teilte Sebastian Jung, der stellvertretende Pressewart der Verbandsgemeindewehr Kusel-Altenglan, mit. Der Fahrer kam mit seinem Wagen aus der Richtung Hüffler und prallte gegen eine Gartenmauer. Dabei wurde er leicht verletzt und an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst betreut. Jung zufolge sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und kümmerte sich unter anderem um aus dem Auto laufendes Öl. Die Hauptstraße war während des Einsatzes gesperrt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, ergänzte der stellvertretende Pressewart.