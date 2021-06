Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwochabend auf der A 62 einen Unfall verursacht – vermutlich weil er zu schnell unterwegs war und wegen eines Fahrfehlers. Dabei wurde eine Frau verletzt und es entstand ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro. Laut Polizeibericht war der junge Mann mit seinem Transporter in Richtung Trier unterwegs. Um einem vor ihm fahrenden Auto auszuweichen, lenkte der 20-Jährige seinen Transporter auf die linke Spur, das Fahrzeug geriet dann auf den Grünstreifen der Mittelschutzplanke. Nach dem Gegenlenken verlor der 20-Jährige die Kontrolle über den Transporter, der ins Schleudern geriet und sich drehte. Dabei stieß er mit dem Toyota einer 62-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Toyota ebenfalls ins Schleudern und prallte frontal in die Mittelleitplanke. Der Transporter prallte wenig später entgegengesetzt der Fahrtrichtung ebenfalls in die Mittelleitplanke. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 20-Jährige blieb unverletzt.