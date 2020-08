Eine schwarze Mercedes A-Klasse ist zwischen 15 und 18 Uhr am Freitagnachmittag in Waldmohr beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen in einer Parkbucht in der Weiherstraße abgestellt. Vermutlich sei der Schaden am Wagen durch einen stumpfen Gegenstand entstanden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg, Telefon 06373 822111, E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de, oder die Polizei in Kusel, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.