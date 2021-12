Gesucht wird ein Auto, das am Dienstagmittag in der Nussbacher Hauptstraße geparkt war und möglicherweise Unfallschäden aufweist. Wie die Polizei informiert, stieß eine 75 Jahre alte Frau dort mit ihrem Fahrzeug leicht gegen ein geparkten Fahrzeug. Zwar bemerkte sie einen Anstoß, fuhr jedoch zunächst nach Hause. Dort stellte sie einen kleineren Lackschaden an ihrem Auto fest und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife befand sich der möglicherweise beschädigte Wagen jedoch nicht mehr an der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.