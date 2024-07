In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli ist in der Nordfeldstraße in Waldmohr ein Auto in eine Vorgartenmauer gekracht. Ein Leser, dessen Grundstück die Mauer von der Straße abtrennt, hat die RHEINPFALZ am Donnerstag über den Unfall informiert: Das Auto habe einen Mauerpfeiler zerstört, in dem sich der Briefkasten des Anwohners befunden habe, zudem ein schmiedeeisernes Gittertor beschädigt. Nach Angaben des Lesers wurden durch den Aufprall beide Airbags ausgelöst. Die zwei Insassen seien geflohen. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage der RHEINPFALZ eine Unfallflucht, könne aber aktuell keine weiteren Angaben machen, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Der Leser hat im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt, dass es sich bei den Unfallflüchtigen um zwei Frauen handele. Das Auto sei längere Zeit am Unfallort eingeklemmt und nicht einfach zu entfernen gewesen.