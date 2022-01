Die Autofahrt eines 21-Jährigen endete am Samstagmorgen im Garten eines Wohnhauses in Oberweiler im Tal (Kreis Kusel) an der Außenwand des Wohnzimmers. Die Hausfassade wurde durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt, dass den Polizeiangaben zufolge ein Sachverständiger prüfen muss, ob die Statik beeinträchtigt wurde. Der 21-Jährige war auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Hinzweiler von der Fahrbahn abgekommen. Er blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, daher musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben. Der Wagen erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und wurde aus dem Garten des Wohnhauses abgeschleppt.

Auch die beiden Bewohner wurden nicht verletzt. Sie hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Wohnzimmer auf. Die Polizei schätzt den Schaden am Haus auf einen mittleren fünfstelligen Bereich, also mehrere Zehntausend Euro.