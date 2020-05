Dass die Alarmanlage ihres Autos am Samstag gegen Mitternacht mehrmals ertönte, ließ die Eigentümerin unbeeindruckt. Am nächsten Tag aber musste sie feststellen, dass aus ihrem Wagen, der in der Hochstraße in Gries stand, Gegenstände gestohlen worden waren. Wie die Polizei am Montag berichtet, wurde das Auto auf „unbekannte Weise“ geöffnet. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 822-111 entgegen sowie per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de. Auch die Polizeiinspektion Kusel nimmt Hinweise unter 06381 9190 entgegen, per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.