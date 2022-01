Unbekannte haben in Eßweiler einen Katalysator von einem abgemeldeten Auto geklaut. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter sich im möglichen Zeitraum von Samstag bis Dienstag an einem Mercedes in der Krämelstraße zu schaffen gemacht. Der Wagen sei hochgebockt und der Abgasstrang durchgesägt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.