Schleifspuren auf der Straße wiesen der Polizei nach einem nächtlichen Auffahrunfall den Weg: Zwei betrunkene Verdächtige sowie das mutmaßliche Unfallfahrzeug, ein grüner Mercedes, waren schnell gefunden, nachdem der Besitzer des beschädigten Hyundai i10 die Polizei verständigt hatte. Wie die Polizei berichtet, hatte das Auto des 23-Jährigen in der Schillerstraße in Gries geparkt, als es in der Nacht auf Samstag gegen 1.20 Uhr mächtig rummste. Anwohner hörten den Lärm und riefen den 23-Jährigen an, der die Polizei verständigte. Mehrere Kilometer folgte diese den Schleifspuren durch den Ort bis zum Anwesen, wo sie die beiden Verdächtigen fand. Ihnen wurden Blutproben entnommen, ihre Führerscheine wurden einbehalten, ein Strafverfahren gegen die beiden Männer wurde eingeleitet. Die Polizei ermittelt weiter, wer genau der Fahrer war. Hinweise dazu nimmt sie entgegen unter 06381 9190 oder pikusel@poilzei.rlp.de.