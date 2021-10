Beim Frontalzusammenstoß auf einem Feldweg bei Herchweiler (Kreis Kusel) zwischen einem Traktor und einem Auto ist am Mittwochabend die Autofahrerin schwer verletzt worden. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Weil das linke Vorderrad des Traktors auf dem Dach des Wagens zum Stehen kam, musste die Wehr die Verletzte mit schwerem Gerät aus dem Auto befreien. Um den zwölf Tonnen schweren Traktor an dessen Vorderachse anheben zu können, musste eigens ein Spezialkran von der Feuerwehr im benachbarten Freisen angefordert werden. Die Bergung dauerte mehr als eineinhalb Stunden. Die verletzte Frau wurde in dieser Zeit durchgehend vom Rettungsdienst betreut und anschließend mit dem Hubschrauber in die Homburger Uniklinik transportiert. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute, dazu Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Wie es zu dem Unfall auf dem schmalen Feldweg kommen konnte, dazu gibt es noch keine Informationen.