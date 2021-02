Wildunfall bei Grumbach auf der B 270 zwischen Idar-Oberstein und Lauterecken. Vor einem 55-jährigen Ford-Fahrer rannte in Höhe des Steinbruchs eine Rotte von Wildschweinen über die Straße. Der Fahrer konnte den Zusammenstoß mit zwei Tieren nicht verhindern. Ein Tier verendete an der Unfallstelle, während ein zweites Tier in den angrenzenden Wald flüchtete. Von der Polizei wurde der Jagdpächter verständigt.