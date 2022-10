Polizei und Feuerwehr haben am Mittwoch einen Abschleppdienst bei der Bergung eines Autos unterstützt. Doch der Reihe nach: Das Auto einer 32-Jährigen war am Dienstag auf dem Waldweg hoch zur Heidenburg stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilte, verständigte der Fahrer des Abschleppwagens am Mittwoch die Polizei zur Unterstützung an. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte das Auto schließlich geborgen werden. Allerdings erwartet die Frau ein Verwarnungsgeld, da sie den Waldweg hätte überhaupt nicht befahren dürfen.