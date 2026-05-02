Thallichtenberg. Ein Auto hat auf der L176 zwischen Breitsesterhof und Thallichtenberg während der Fahrt gebrannt. Laut Polizei bemerkte der 46-jährige Fahrer am Samstagvormittag Qualm aus dem Motorraum und stellte den Wagen am Fahrbahnrand ab. Danach schlugen Flammen unter der Haube hervor. Der Fahrer hing den mitgeführten Anhänger rechtzeitig ab, sodass das Feuer nicht übergriff. Die Feuerwehr löschte den Brand, verhinderte das Ausbrennen des Fahrzeugs aber nicht. Der Asphalt nahm Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die L176 etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden lag bei etwa 12.000 Euro. rhp