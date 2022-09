Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag auf der K31 bei Eßweiler gekommen. Ein 54-jährige Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge drehte sich sein Fahrzeug um 90 Grad um die Längsachse und kam neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihm wurde von der Polizei der Vorwurf gemacht, mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren zu sein. Ein Bußgeldverfahren ist eingeleitet.