Am Freitag gegen 19.45 Uhr alarmierte die Leitstelle Kaiserslautern die Feuerwehr Altenglan zu einem Verkehrsunfall auf die B423 zwischen Altenglan und Mühlbach. Ein Opel Corsa kam aus ungeklärter Ursache kurz vor der Einmündung in die Eisenbahnstraße von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Bundesstraße war für 30 Minuten voll gesperrt.