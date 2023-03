Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in der Landschaftsstraße ein Fahrzeug beschädigt und hat sich im Anschluss nicht um den Schaden gekümmert. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau ihr Auto am Morgen gegen 7.50 Uhr auf dem Parkplatz der Musikschule abgestellt. Als sie am Abend um 17 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1200 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 919 entgegen.