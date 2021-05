Eine Beschädigung an ihrer Stoßstange vorne links hat ein Ehepaar nach einem Spaziergang bei der Rückkehr zum abgestellten Wagen entdeckt. Der rote Hyundai war am Donnerstagmittag in der Kirchenstraße in Oberweiler-Tiefenbach abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, werden nun Zeugen gesucht, die zwischen 12 und 13 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Die Inspektion in Lauterecken ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06382 9110.