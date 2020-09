Am späten Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B 423 zwischen Brücken und Schönenberg-Kübelberg gerufen. Zwischen den Einmündungen Sportplatz Brücken und Ziegelberg kam ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, schlug seitlich über eine hohe Hecke und blieb in deutlicher Entfernung auf einer Wiese liegen. Die Fahrerin konnte das Auto selbständig verlassen, musste aber mit dem Rettungswagen in die Homburger Uni-Klinik gebracht werden.