Ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis Kusel ist am Dienstag bei einem Unfall zwischen Ulmet und Mayweilerhof ums Leben gekommen. Sein Auto geriet laut Polizei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, fuhr anschließend in den Grünstreifen und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen.

Ersthelfer stellten das Auto wieder auf die Räder, um den Fahrer zu erreichen. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Die Polizei schließt nicht aus, dass gesundheitliche Gründe ursächlich für den Unfall beziehungsweise den Tod des 64-Jährigen gewesen sein könnten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisstraße 22.