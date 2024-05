Ein Auto ist in der Nacht auf Freitag von der Landstraße zwischen Glan-Münchweiler und Nanzdietschweiler abgekommen und hat sich überschlagen. Er landete in der an die L358 angrenzenden Wiese. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter, mitteilt, wurden die Wehren aus Glan-Münchweiler, Nanzdietschweiler und Börsborn alarmiert. Die Wehrleute betreuten den Fahrer, bis die Rettungskräfte eintrafen. Mit der Drohne mit Wärmebildkamera wurde die Umgebung nach weiteren Personen abgesucht, informiert Reichhart. Mehrere Fahrzeuge leuchteten die Einsatzstelle aus. Ein Trupp kontrollierte das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe und führte Batteriemanagement durch.