Eine Spende von 1000 Euro übergab der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Kusel, Helmut Käfer (links), gemeinsam mit den Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres Michelle Wambach, Jan Berghänel, Jonas Bonenberger und Moritz Braun an die Ökumenische Sozialstation Kusel–Altenglan. Man wolle damit das Engagement der Beschäftigten, das den Menschen in der Region zu Gute komme, unterstützen, so die Auszubildenden.