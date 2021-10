Für ihre besonderen Dienste für die Allgemeinheit sind am Sonntag mehrere Feuerwehrleute aus dem Landkreis ausgezeichnet worden.

Zahlreiche Einsätze im Kreis, umgehend organisierte Hilfe nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Feuerwehrleute im Kreis waren in den vergangenen Monaten besonders gefordert. Bei der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands am Sonntag in der Fritz-Wunderlich-Halle hat Frank Hachemer, Präsident des Landesfeuerwehr- und stellvertretender Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, einige Ehrenamtliche für ihr Engagement geehrt, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte. Mit der Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands in Gold wurden Patrick Kuhn und Norbert Braun ausgezeichnet, die Ehrennadel des Verbands in Silber wurde Werner Baldauf überreicht. Ute Braun ist nun Trägerin der Floriansnadel des Landesfeuerwehrverbands. Stephan Müller wurde mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes und Peter Rech mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet.