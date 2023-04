Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) hat der Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH die Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“ verliehen. Das Institut bescheinigt dem Unternehmen aus dem Nordkreis mit Standorten in Meisenheim und Lauterecken eine klare Digitalisierungsstrategie, das Verfolgen von Nachhaltigkeitszielen sowie attraktive Arbeitsbedingungen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In dem zweistufigen Prüfungsprozess seien die Schwerpunkte zum Beispiel auf die Themen Mitarbeiterfreundlichkeit, moderne Führung sowie individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gelegt worden. Raphael Müller, Personalleiter der Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH nahm die Auszeichnung in Frankfurt entgegen und betonte, dass neben innovativen Produkten, wachsenden Märkten, dem Nachhaltigkeitsgedanken vor allem die Beschäftigten der Garant für den Erfolg und Wachstum des Unternehmens seien. Mit mehr als 800 Mitarbeitern ist Bito einer der größten Arbeitgeber in der Region, rund 120 Arbeitsplätze davon gehören zum Kunststoffwerk in Lauterecken.