Oberalben Auswanderermuseum: Das bietet der Ostermarkt
Insgesamt 17 Aussteller – drei von ihnen sind neu dabei – präsentieren Kunsthandwerk, österliche Dekorationen und Geschenkartikel. Erstmals dabei ist aus Wiesweiler Sabine Hartmann. Sie bietet Kreationen aus Holz an, berichtet Sabrina Werner, Vorsitzende des Fördervereins Auswanderermuseum. Hartmann bringe unter anderem Schlüsselbretter und Dekoartikel mit. Kristina Studt aus Glanbrücken verkauft Keramikarbeiten und Dekoartikel. Premiere hat auch Pia Bollmann aus Godelhausen, die Handarbeiten für Babys und Kleinkinder anbietet.
Der Markt findet laut Werner zum 21. Mal statt. Seit fast 20 Jahren nimmt Elisabeth Drechsler aus Ruthweiler teil: Sie vertreibt Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge. Christa Koch aus Wahnwegen bietet handgesponnene Wolle sowie handgewebte Schals und wollige Accessoires an. Auch Erwin Drumm aus Ulmet ist mit seinen Holzarbeiten wieder im Museum vertreten. Zu kaufen gibt es ferner Filzkreationen, Floristik, Puppenbekleidung, Geschenkartikel, Taschen aus Papyrus sowie österliche Dekorationen und Eier, hergestellt in verschiedenen Techniken.
Info
Der Ostermarkt ist am Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt einen Euro.