Zum Oster- und Frühlingsmarkt lädt der Förderverein des Auswanderermuseums für Freitag und Samstag, 20. und 21. März, nach Oberalben ein.

Insgesamt 17 Aussteller – drei von ihnen sind neu dabei – präsentieren Kunsthandwerk, österliche Dekorationen und Geschenkartikel. Erstmals dabei ist aus Wiesweiler Sabine Hartmann. Sie bietet Kreationen aus Holz an, berichtet Sabrina Werner, Vorsitzende des Fördervereins Auswanderermuseum. Hartmann bringe unter anderem Schlüsselbretter und Dekoartikel mit. Kristina Studt aus Glanbrücken verkauft Keramikarbeiten und Dekoartikel. Premiere hat auch Pia Bollmann aus Godelhausen, die Handarbeiten für Babys und Kleinkinder anbietet.

Der Markt findet laut Werner zum 21. Mal statt. Seit fast 20 Jahren nimmt Elisabeth Drechsler aus Ruthweiler teil: Sie vertreibt Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge. Christa Koch aus Wahnwegen bietet handgesponnene Wolle sowie handgewebte Schals und wollige Accessoires an. Auch Erwin Drumm aus Ulmet ist mit seinen Holzarbeiten wieder im Museum vertreten. Zu kaufen gibt es ferner Filzkreationen, Floristik, Puppenbekleidung, Geschenkartikel, Taschen aus Papyrus sowie österliche Dekorationen und Eier, hergestellt in verschiedenen Techniken.

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