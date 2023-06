Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während der TuS Bedesbach-Patersbach in der Bezirksliga Nord bereits zwölf Punkte aus sechs Partien eingefahren hat, konnte die SG Veldenzland in der Bezirksliga Obere Nahe erst zwei Spiele absolvieren. Am kommenden Wochenende müssen beide Teams auswärts ran – der SV Nanz-Dietschweiler ist spielfrei.

Es ist wie verhext: Zum zweiten mal wurde das Duell der SG Veldenzland mit dem SV Niederwörresbach wegen eines Corona-Verdachtsfalls abgesagt. So hat die SG bisher erst zwei Punktspiele