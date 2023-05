Im Auswanderermuseum Oberalben ist ab Freitag, 5. Mai, die Wanderausstellung „Aus dem Schatten ins Licht, Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ gezeigt. Eröffnung ist um 18 Uhr. Bei der Ausstellung handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtmuseen Ludwigshafen und Zweibrücken. Schlaglichtartig werden die Lebensbedingungen und Leistungen von 23 ausgewählten Frauen aus rund tausend Jahren dar, heißt es in einer Ankündigung. Historikerin Charlotte Glück geht in einem Vortrag am Eröffnungstag darauf ein, warum sich in der Geschichte nur mühsam belastbare Hinweise auf starke Frauen finden lassen. Die Ausstellung ist bis August zu sehen.