Von Donnerstag, 4. November, bis Mittwoch, 10. November, kann in der Berufsbildenden Schule auf dem Roßberg die Ausstellung „Wenn schwanger, dann Zero“ besucht werden. Dabei geht es um die Prävention von zukünftigen Schäden durch Alkoholkonsum in der Schwangerschaft

Die Ausstellung, die vom FASD-Netzwerk Nordbayern – FASD steht für Fetal Alcohol Spectrum Disorder oder auch Fetale Alkoholspektrum-Störung – in Kooperation mit der Jugendkunstschule Erlangen entwickelt wurde und vom Bundesministerium für Gesundheit finanziell unterstützt wird, richtet sich primär an Jugendliche und junge Erwachsene. Diese sollten sich etwa eine Stunde Zeit nehmen, um die vielen Bilder, Filme, Texte und Informationen wahrnehmen zu können. Die innovative Ausstellung informiert an drei Stationen erlebnisorientiert über Schwangerschaft, Alkohol und FASD. Im Zentrum steht ein begehbares Kuppelzelt, das eine Gebärmutter symbolisiert. Die Ausstellung wird am 4. November um 9 Uhr eröffnet. Nach der Begrüßung hält eine Mitarbeiterin des FASD-Netzwerks vor Schülern einen Vortrag über FASD. Ab etwa 10 Uhr kann die für alle Bürger zugängliche Ausstellung, die von Mitgliedern des Regionalen Arbeitskreises Sucht Kusel begleitet wird, begangen werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://wenn-schwanger-dann-zero.de/.

Info

Die Ausstellung ist am Donnerstag, 4. November, von 10 bis 15 Uhr, und an den übrigen Werktagen bis Mittwoch, 10. November, jeweils von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Schulklassen ab der Klassenstufe sieben sind willkommen. Damit alle Schüler etwas von der Ausstellung haben, sollte der Ausstellungsbesuch frühzeitig abgestimmt werden – entweder telefonisch unter 06381 924232 oder per E-Mail an martina.zimmer@bbs-kusel.de.