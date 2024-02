„Kunst = Leben“ unter diesem Titel ist am Sonntagvormittag eine Werksschau der Kuseler Künstlerin Ingeborg Nicklas in der Waldmohrer Kulturhalle eröffnet worden. Wegen Sanierungsarbeiten ist es dort die erste und zugleich letzte Ausstellung in diesem Jahr. Stadtbeigeordnete Charlotte Jentzsch eröffnete die Vernissage und beschrieb Nicklas als „Meisterin der Vielfalt“. Mit ihren Werken schaffe sie eine einzigartige Atmosphäre. Die Werksschau umfasste mehr als 80 Bilder in Acryl, Aquarell , Druck- und Mischtechnik. Harald Michel las Gedichte der Künstlerin. Gabriele Wieczorek (Querflöte) und Joachim Hentschel (Horn) umrahmten die Vernissage musikalisch. Die Ausstellung läuft bis zum 10. März.