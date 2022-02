In den Monaten Februar und März stellt Heike Beck-Cobaugh vom Kunstkreis Kusel e. V. Keramikwerke und Acrylbilder in den Vitrinen der Hauptstelle der Volksbank Glan-Münchweiler eG aus. Die Künstlerin aus Herchweiler im Ostertal hat zunächst als Werbe-Designerin gearbeitet. Nach Jahren im Ausland war sie in internationalen Agenturen tätig und als Werbeleiterin eines großen Verlags beschäftigt. Danach begann sie, sich weiterzubilden in Psychologie, Coaching und Mediation. Und so arbeitet sie seit 1994 in Kliniken als Mediatorin und Ärztecoach.

Die kreative Arbeit, ob Malerei, Cartoons oder Töpfern, bereichern für sie primär ihre Freizeit. Seit 2014 lebt sie in Herchweiler und hat bereits an mehreren Gemeinschaftsausstellungen des Kunstkreises Kusel teilgenommen. Die Ausstellung im Eingangsbereich der Volksbank-Hauptstelle in Glan-Münchweiler kann bis Donnerstag, 31. März, ganztägig besucht werden.