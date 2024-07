„Obst und Mehr“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung in der Bedesbacher Galerie des Kunstkreises Kusel, die am Freitagnachmittag eröffnet wurde.

Die Werke hat die im Altenglaner Ortsteil Patersbach lebende Künstlerin Iris Veile geschaffen. Von Beruf ist sie Krankenschwester. Nach eigenen Worten beschäftigt sie sich in ihrer Freizeit seit drei Jahrzehnten mit der Kunst. Ihr Motto lautet: „Höre nie auf anzufangen, fange nie an aufzuhören.“ Sie hat sich schon vielen Arten der Malerei gewidmet, sei es mit Acryl, Kreide, Aquarell, Bleistift und neuerdings mit Drucken. Veile gehört nicht nur dem Kuseler Kunstkreis, sondern auch dem Landstuhler Verein „Freunde der Malerei Westpfalz“ an. Ihre Bilder können in den kommenden Wochen in der Galerie des Kunstkreises jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr angeschaut werden.