Salvatore Tabone stellt bis 29. Januar Hochzeits- und Porträtfotografie in den Vitrinen der Hauptstelle der Volksbank Glan-Münchweiler aus. Jeder einzelne Augenblick hat etwas ganz Besonderes und Einzigartiges an sich. Die schönsten dieser Augenblicke zu erkennen und einzusammeln, das ist seine große Leidenschaft. Deshalb ist er schon in jungen Jahren als Berufsmusiker aufgetreten, deshalb ist er auch zur Fotografie gekommen und lichtet Menschen nun in ihren emotionalsten Momenten ab.