„Schön zu leben“ heißt eine Ausstellung mit Arbeiten von Jürgen Kizler im Kulturhaus Kübelberg. Die Vernissage ist am Freitag, 5. Mai, ab 19 Uhr. Es lädt die Ortsgemeinde ein. Besucher erwartet ein Maispaziergang. Zu entdecken gebe es Heiteres und Heiles, so die Veranstalter. Kizler ist hauptberuflich Pastor in Schönenberg-Kübelberg und seit seinem 15. Lebensjahr in verschiedenen Stilen künstlerisch tätig. Zu sehen seien lebensbejahende Bildmotive in kleinen, mittleren und großen Formaten und verschiedenen Techniken. An Eltern und Kinder richten sich zwei Bildgeschichten (Comics), in denen ein kleiner Junge jeweils einem Tier hilft und sich Tier und Menschenkind miteinander anfreunden.

Die Ausstellung wird auch während des internationalen Museumstags am 21. Mai, 13 bis 18 Uhr, zu sehen sein. An diesem Tag werden auch die neu gestalteten Räume mit Schulszenen mit Leihgaben des Schulmuseums Ottweiler eröffnet.