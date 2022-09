Unter dem Motto „Farben und Emotionen“ stellt die Künstlerin Ulrike Rowe aus Erzenhausen ihre Bilder in der Kundenhalle der Kuseler Kreissparkasse aus.

In Westfalen geboren, begann ihre kreative Beschäftigung mit dem Studium der Theaterkunde/Bühnenbild. Mehr als zehn Jahre war sie künstlerisch am Pfalztheater Kaiserslautern tätig. Bedingt durch ihren amerikanischen Ehemann fanden Aufenthalte in den USA statt: Die Zeit nutzte Ulrike Rowe zur Weiterbildungen an der Art Academy in Atlanta und einige Jahre später folgte noch ein Kunst- und Geschichtsstudium an der University of Maryland.

Als Dozentin arbeitete sie an der Kreisvolkshochschule Kaiserslautern und am Community Arts Center Ramstein Air Base. Ein Zitat der Künstlein lautet: „Auf dem langen Weg zur Malerei gibt es viele Höhen und Tiefen. Dennoch sollte man nie aufgeben das zu tun, was man mit ganzem Herzen tut.“

Besucher der Sparkasse können sich an den farbenfrohen Bilder erfreuen. Ihnen wird eine prächtige Farbenwelt geboten. Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten bis zum 10. Oktober zu sehen.