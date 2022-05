Eva Mansmann aus Homburg stellt in der Kreissparkasse Kusel ihre Werke vor. Bis zum 20. Juni kann eine kleine Auswahl der Keramikarbeiten in der Kundenhalle angesehen werden. Die Sozialpädagogin beschäftigt sich fast 20 Jahren als Autodidaktin mit Kunst: anfänglich als Malerin, anschließend als Steinmetzin. Vor acht Jahren hat sie den Werkstoff Ton für sich entdeckt. Neben Comicfiguren, darunter „Der rosarote Panther“, hat sie eine stattliche Anzahl an Kröten, Hühner und Affen geschaffen.