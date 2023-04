Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Musik verbindet. Dieses Ziel führte die Pfälzer Wandermusikanten vor vielen Jahren an fremde Ufer. Anlässlich des Trafo-Projektes „Westpfälzer Musikantenland“ ist am Samstag eine Ausstellung mit Werken des Interkulturellen Ateliers in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg eröffnet worden. Das Motto: „Brückenschlag“.

„Wir wollen Brücken schlagen von der Historie in die Gegenwart, aber auch über kulturelle Grenzen hinweg“, sagte Elaine Neumann, die Leiterin des Trafo-Projektes.