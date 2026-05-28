Wer den historischen Relsberger Friedhof besichtigt, kann auch die „Buche“ besuchen – und die Aussicht genießen. Mittlerweile gibt es dort eine weitere Sehenswürdigkeit.

Vom historischen Friedhof in Relsberg aus ist nach wenigen Gehminuten die „Buche“ erreicht – der höchste Punkt oberhalb des Dorfes. Der Platz am Wasserhäuschen bietet sich für eine Rast an: Dort gibt es einen Tisch, Sitzgelegenheiten und eine Liegebank. Die 402 Meter hohe Anhöhe gehört zwar nicht zu den höchsten Bergen der Westpfalz, erlaubt aber einen freien Blick auf die Umgebung, weil kein anderer Berg die Aussicht verstellt.

Der Rastplatz ist so angelegt, dass er den Blick nach Süden lenkt. Die hügelige Landschaft des Nordpfälzer Berglandes bietet ein weites Panorama. Wiesen und kleine Wälder in verschiedenen Grüntönen wechseln sich mit braunen, gepflügten Äckern und leuchtend-gelben Rapsfeldern ab. In der Nähe Relsbergs sind die Dörfer Morbach, Niederkirchen und Heimkirchen zu erkennen. Bei klarem Wetter reicht die Sicht bis nach Kaiserslautern.

Donnersberg und Königsberg am Horizont

Ein Wäldchen verdeckt die Aussicht nach Osten; wer von der Sitzgruppe aus ein paar Schritte geht, kann allerdings doch Seelen und den Sattelbergturm ins Blickfeld nehmen. Den Horizont bildet ein Halbrund aus dem breiten Rücken des Donnersbergs und den Höhen des Pfälzerwaldes – darunter der 570 Meter hohe Drachenfels mit seinem markanten Gipfelplateau.

Auch der Blick nach Norden lohnt sich. Nahe liegen Einöllen und Nußbach; in der Ferne sind Grumbach und Deimberg zu erkennen. Den Horizont bilden der Königsberg und die Höhen bis zum Hunsrück. Die Aussicht zeigt auch, wie stark die Region auf erneuerbare Energien setzt: Windräder und Photovoltaikanlagen sind auf vielen ehemaligen Feldern sichtbar.

Nun Teil der Skulpturenstraße

Der Besuch auf der „Buche“ eignet sich zudem als Ausgangspunkt für Spaziergänge. Seit rund einem halben Jahr steht dort eine weitere Attraktion: eine großformatige Sandsteinskulptur des Bildhauers Stefan Esterbauer. Dass diese dort einen Platz findet, geht auf Uwe Welker zurück, der seit vielen Jahren dem Relsberger Gemeinderat angehört. Welker verfolgt seit geraumer Zeit die Bildhauersymposien, die der Skulpturenverein Rheinland-Pfalz regelmäßig veranstaltet. Unter den Arbeiten des 13. Symposiums gefiel ihm besonders das Werk „Die Seele des Menschen ist unzerbrechlich“. Eine Anfrage beim Skulpturenverein wurde positiv beantwortet; auch der Relsberger Gemeinderat stimmte dem Kunstwerk zu.

Die Finanzierung unterstützte die Kreissparkasse Kusel mit einer größeren Spende. Den Transport der zwölf Tonnen schweren Skulptur übernahm die Spedition Thilo Paul aus Stahlberg; Krantransport Schuch aus Sembach kümmerte sich um das Aufstellen. Den Schotter, auf dem das Werk heute steht, spendete der Baumarkt Bahnschneider. Am 22. Oktober 2025 wurde das Kunstwerk feierlich übergeben. Seitdem ist Relsberg eine Station der Skulpturenstraße, die in Reipoltskirchen beginnt.

Grenze zwischen Außen und Innen überschreiten

Bei der Skulptur handelt es sich um einen grob behauenen, monumentalen Würfel, dessen Außenseiten durch zusätzliche senkrechte Rillen in gleichen Abständen gegliedert sind. Der Würfel umgibt einen runden, beinahe grazilen Innenraum. Der Künstler erklärt zu seinem Werk: „Die Skulptur wird von zwei markanten Linien definiert, die sich durch das Innere des Steins ziehen. Die beiden korrespondierenden Schwünge definieren diesen Innenraum.“ In der Mitte des Freiraums könne man Platz nehmen und so die Grenze zwischen Außen und Innen überschreiten. Das sei zugleich eine Metapher für das Erkunden und Erkennen des Ichs.

Die Öffnung im Stein ermöglicht zudem eine besondere Sicht: In beide Richtungen fokussiert sie jeweils einen kleinen Ausschnitt der Landschaft. In den vergangenen Wochen hat Welker mit freiwilligen Helfern weitere Arbeiten an der Skulptur ausgeführt. Das Fundament wurde so modelliert, dass es nun einen kleinen Hügel bildet. Außerdem soll eine Sandsteinstele aufgestellt werden, die den Namen des Künstlers nennt.