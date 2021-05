„Nicht nur früher gab es Aussichtsplattformen auf Bergen oder Anhöhen, von denen aus man die ganze Umgebung überblicken konnte. Es gibt sie auch heute. Eine steht auf dem Buberg zwischen Marth und Bubach im Ostertal.“

Das schreibt Hans Kirsch, der Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Ostertal, zum Bericht vom 23. Juli „Für besseren Überblick“. Arnold Göddel aus Wahnwegen hatte den Bau solcher Aussichtstürme angeregt.

2011 habe der Heimat- und Kulturverein Ostertal in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz Ostertal (BNO) den Orientierungstisch auf dem Buberg erbaut. Genieße der Naturfreund vom Zenit des 462 Meter hohen Berges ohnehin schon eine herrliche Rundumsicht, so Kirsch, so werde ihm durch die in der Mitte der Plattform aufragende Tischplatte noch zusätzliche Orientierung gegeben. Wo liegt der Schaumberg, der Potzberg, der Erbeskopf, das Kraftwerk Göttelborn, wie weit sind Saarbrücken, Mainz, London oder Moskau von der Aussichtsstelle entfernt?

Mittlerweile steht auf der Merchinger Höhe im saarländischen Landkreis Merzig eine Nachbildung der Bubacher Aussichtsplattform. Wanderer aus dem Westsaarland seien von dem Bubacher Bauwerk angetan gewesen und hätten nach den Bauplan gefragt. Auch aus Herschweiler-Pettersheim hätten sich schon Interessenten nach der Möglichkeit eines Nachbaues erkundigt.