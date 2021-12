In der Aussegnungshalle in Ohmbach können ab Januar wieder Trauerfeiern gehalten werden. Dies teilte Ortsbürgermeister Gerhard Kauf bei der jüngsten Ratssitzung mit. Drei Monate war das Gebäude wegen umfassender Renovierungsarbeiten geschlossen.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 193.000 Euro. „Wir liegen etwa 1000 Euro unter der erwarteten Vergabesumme“, sagte Kauf. Aus dem Investitionsstock des Landes erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent. Die 1968 errichtete Trauerhalle war in die Jahre gekommen. Sie bekam nun ein neues Dach mitsamt neuem Blitzschutz. Fenster und Türen wurden ausgetauscht. Für die nötige Wärme sorgen nun Infrarotstrahler, die an der Decke angebracht wurden. Ebenfalls erneuert wurden die Sanitäranlagen. Zudem erhielt das Gebäude einen neuen Innen- und Außenanstrich.