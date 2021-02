Der Naturkostladen „Lebendige Erde“ auf dem Ausbacherhof in Reipoltskirchen ist laut seiner Kunden einer der besten in Deutschland. In einer Abstimmung der Leser des Naturkost-Magazins „Schrot und Korn“ wurde der Hofladen, den die Familie Pfleger in zweiter Generation betreibt, zum vierten Mal mit Gold ausgezeichnet.

Bester Bio-Hofladen im Saarland

Neben der Gold-Auszeichnung in der Kategorie Sortimentsvielfalt gab es Silber in den Kategorien „Fachkundige Beratung“ und „Gesamteindruck“ sowie Bronze für „Frische Molkerei-Produkte, Brot und Fleisch“ und in der Gesamtnote. „Das ist fantastisch. Wir haben uns sehr über die Auszeichnung gefreut“, sagt Elsbeth Pfleger. Gerade in der Corona-Pandemie wüssten die Kunden das Angebot des Hofladens – es werden ein Lieferservice und die kostenlose Abholung der Einkäufe vor Ort angeboten – zu schätzen. Zum Bio-Hof gehören auch Landwirtschaft und Ferienunterkünfte. „Außerdem backen wir unser eigenes Brot und bieten Gemüse aus der eigenen Gärtnerei an“, ergänzt Pfleger. Zum besten Bio-Hofladen Deutschlands wurde der Bioland-Betrieb „Marienhof“ von Karin und Stefan Zenner aus dem saarländischen Gerlfangen – einem Ortsteil der Gemeinde Rehlingen-Siersburg im Landkreis Saarlouis – gewählt.