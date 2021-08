Dem selbstständigen Bäckermeister Felix Schäfer aus dem Altenglaner Ortsteil Mühlbach wurde vom Landeswirtschaftsminister Volker Wissing der „Landesehrenpreis Bäckerhandwerk“ verliehen. Damit erhielt er diese Auszeichnung bereits im zweiten Jahr in Folge.

Der „Landesehrenpreis Bäckerhandwerk“ wurde in diesem Jahr zum siebten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2013 vergeben. In ganz Rheinland-Pfalz sind es diesmal 25 Betriebe bedacht worden. Mit der Auszeichnung soll die Leistung des Bäckerhandwerks in die Öffentlichkeit getragen werden. Coronabedingt findet jedoch diesmal keine Feier in Mainz statt, sondern die Auszeichnung wird von einem Vertreter der Handwerkskammer übergeben.

Die „Bäckerei Felix Schäfer“ in der Mühlbacher Moorstraße ist ein Familienbetrieb. Ehefrau Claudia verkauft die Backwaren und Tochter Lara Fabienne arbeitet ebenfalls in der Bäckerei. Sie hat bereits eine Lehre zur Konditorin absolviert und erlernt nun den Beruf des Bäckers. In diesem Jahr wird sie die Gesellenprüfung absolvieren und danach ihre Ausbildung zur Bäckermeisterin fortsetzen. „Wie es aussieht, wird sie einmal unsere Bäckerei übernehmen“, sagt der Vater.

Die Corona-Beschränkungen haben sich bei Schäfer, der seit knapp drei Jahren auch Obermeister der Bäckerinnung ist, der aktuell 14 Bäckermeister angehören, nach eigenen Worten auf den Umsatz nicht ausgewirkt. „Der Umsatz hat sich jedoch verlagert“, sagt Schäfer. Völlig weggebrochen sei die Nachfrage nach Backwaren für Familienfeste und Kerwen sowie Wein- und Musikfeste. Dafür sei aber der Backwarenverzehr in den Privathaushalten angestiegen.

Dass die Qualität seiner Backwaren stimmt, hat Schäfer schon mehrfach bescheinigt bekommen. So erhielt er auch bereits zum fünften Mal die Note „Sehr gut“ und damit zum dritten Male die goldene Plakette des Deutschen Brotinstitutes.