Unangemeldeten Besuch von Schafen hatte das Jettenbacher Tierheim am Montagmorgen. Die ausgebüxten Tiere seien zwischen Jettenbach und Kollweiler aufgetaucht, ihren Besitzer habe man aber in den umliegenden Ortschaften nicht ausfindig machen können, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Schließlich habe man den Eigentümer, der in Reichenbach-Steegen wohnt, aber doch noch gefunden. Er führte seine Tiere dann von ihrem zwischenzeitlichen Zufluchtsort zurück auf die eigenen Weiden.