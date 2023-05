Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Wolfstein sollen in diesem Jahr einige Baustellen abgearbeitet werden, welche die Stadt schon seit einigen Jahren beschäftigen: Spielplätze, Friedhof und Bahnhofsvorplatz. Bewegung gibt es in Laufhausen, am Stadteingang und in Sachen Bauplätze. Wie der Burgweg saniert werden kann, ist noch unklar.

„Alle Materialien sind jetzt komplett geliefert, das hat sich über ein Jahr gezogen“, sagt Stadtbürgermeister Herwart Dilly. Er spricht von den Spielplätzen in der Schlossgasse